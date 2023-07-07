Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Пономарев прокомментировал отсутствие последствий для Пригожина "его переворота".

"Чему здесь удивляться, если Пригожин с самого начала договорился с первым лицом, поэтому все хорошо. Показали по телевидению, как провели обыски у Пригожина с конфискацией, работая на общественное мнение, а потом все ему и вернули. Одним словом, договорились. Я на 100 процентов уверен, что Пригожин работал в рамках договоренностей с Путиным. Это единственная причина, почему Пригожин остановился, когда был рядом с Москвой. Я знаю только одного человека, который поступил так же, - Дмитрий Медведев, когда сам отказался от власти. Я считаю, что Пригожин имеет огромное доверие со стороны Путина, и он его полностью оправдывает", - отметил господин Илья.

Российский оппозиционер добавил, что Пригожин с Шойгу ссорился по-настоящему, поэтому для рядовых вагнеровцев это был настоящий поход на Москву. Но у Путина было доверие к Пригожину, поэтому он оставался и никуда не убежал, и никаких дополнительных сил в Москву перекинуто не было.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.