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У Пригожина и Уткина были двойники, стопроцентной уверенности в их гибели нет, - военный эксперт Снегирев

9 сентября, 2023 суббота
16:09
Война с Россией

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, считает, что одновременное пребывание основных командиров ЧВК Вагнера на одном борту – нонсенс. Соответственно, кому-то нужно было создать картину одновременной гибели вагнеровских руководителей

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Напомню, что в свое время представитель ГУР МО Юсов вышел на публику и сказал, что погиб Дмитрий Уткин, а в гибели Пригожина не уверенны. И буквально сегодня еще один представитель ГУР, Скибицкий, говорит о том, что не спешил бы с выводами о гибели Пригожина. На мой взгляд, это все же была операция "прикрытие". Есть все основания полагать, что не только Пригожин, но, соответственно, и Уткин, живы. Анализ ДНК был проведен согласно списку пассажиров. И у Уткина, и у Пригожина были официальные двойники", - заметил военный эксперт.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что все делают акцент на трех двойниках Пригожина, забывая, что у командира ЧВК Вагнера, Дмитрия Уткина, был также официальный двойник. Тем более показательно то, что человек считался управляющим партнером компании Пригожина, а его налоговые номера не совпадают с налоговыми номерами Дмитрия Уткина, хотя в обоих случаях там был Дмитрий Уткин. И таких разногласий в фактах достаточно много.

"Основное - то, что согласно протоколу службы безопасности на борту не должно находиться одновременно три основных руководителя ЧВК Вагнера. Это нонсенс. Соответственно, нужно было кому-то создать картину одновременной гибели вагнеровских командиров. Повторюсь, стопроцентной уверенности в гибели Пригожина, Уткина и руководителя службы безопасности ЧВК Вагнер нет", - подытожил Снегирев.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиакатастрофе: 1) самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Беларуски Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умел добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

6 сентября Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию о гибели пособника вожака ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, однако там не уверены на 100% в гибели самого Евгения Пригожина.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предполагают, что подтверждение смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина нужно еще дождаться

Россия
ГУР
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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