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У прибывших в Мариуполь строителей из Узбекистана отобрали документы и отправили воевать, - Генштаб

22 июля, 2023 суббота
18:50
Война с Россией

Граждане Узбекистана прибыли в Мариуполь для выполнения строительных работ. После этого у них изъяли паспорта и мобилизовали на фронт в качестве добровольцев

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. После этого у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав российских войск в качестве добровольцев.

Армия РФ за сутки нанесла 4 ракетных и 36 авиационных ударов, совершила 23 обстрела из РСЗО

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив ударные дроны Shahed. В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных БПЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 4 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Россияне сосредотачиваются на 5 направлениях фронта, там произошло около 30 боевых столкновений. Ситуация по направлениям

"Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроеды, Рясное Сумской области и Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Надии Луганской области и н.п. Торское, Григоревка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В районе Красногоровки противник нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях , закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили за сутки 7 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.

  • 22 июля россияне ударили по городу Середина-Буда и одному из поселков Сумской области. Один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
  • В тот же день под обстрел РФ попал Купянск Харьковской области. В результате российского удара погибла женщина.
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