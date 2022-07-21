У президента США Джо Байдена обнаружили COVID-19

Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и чувствует очень легкие симптомы", - говорится в сообщении.

Отмечают, что президент будет изолироваться в Белом доме и продолжит исполнять обязанности.

"Сегодня утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах в Белом доме сегодня по телефону и через Zoom по резиденции", - сообщают в администрации президента.

Добавляют, что Белый дом будет предоставлять ежедневную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять полные должностные обязанности, находясь в изоляции. Предыдущий тест на COVID у президента был во вторник, 19 июля, тогда у него был отрицательный результат.

20 июля первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb