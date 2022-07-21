У президента США Джо Байдена обнаружили COVID-19
Утром 21 июля 79-летний президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус
Об этом сообщили в Белом доме.
"Сегодня утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и чувствует очень легкие симптомы", - говорится в сообщении.
Отмечают, что президент будет изолироваться в Белом доме и продолжит исполнять обязанности.
"Сегодня утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах в Белом доме сегодня по телефону и через Zoom по резиденции", - сообщают в администрации президента.
Добавляют, что Белый дом будет предоставлять ежедневную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять полные должностные обязанности, находясь в изоляции. Предыдущий тест на COVID у президента был во вторник, 19 июля, тогда у него был отрицательный результат.
- 20 июля первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден.
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