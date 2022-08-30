Об этом сообщает портал Delfi.

Там отметили, что в соответствии с законом "О государственном языке", в канцелярии президента было принято решение оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европейского парламента (ЕП) Татьяны Жданок (РСЛ), в котором она призвала президента Эгилса Левитса ответить на ряд вопросов в связи с тем, что русский язык больше не будет среди используемых в официальной коммуникации на сайте главы Латвии, а также уточнить его высказывания в СМИ.

В канцелярии президента портала Delfi объяснили, что согласно второй и третьей частям 10-й статьи закона "О государственном языке", государственные и муниципальные учреждения рассматривают документы только на государственном языке, за исключением прямо определенных в законодательстве случаев.

Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально заверенным переводом на латышский язык. Также перевод может быть сделан в соответствии с установленной Кабинетом Министров процедурой.

Жданок в своем письме отметила, что он написан на русском языке, который является одним из языков Организации объединенных наций (ООН). Отдельные фрагменты своего письма евродепутат перевела на латышский язык.

Напомним, с 25 августа информация на сайте президента Латвии Эгилса Левитса доступна только на латышском и английском языках.

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