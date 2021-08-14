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У президента Афганистана формируют группу переговорщиков с Талибаном

14 августа, 2021 суббота
21:00
Мир

После своего телеобращения к нации в субботу, 14 августа 2021 года, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультативную встречу с политическими и военными лидерами, которые поддержали его идею по предотвращению дальнейшей нестабильности в стране

Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщил вечером ведущий афганский информационный сайт TOLOnews, передает Еспресо.TV.

Участники встречи договорились назначить авторитетную группу для ведения переговоров с Талибаном от имени Исламской Республики Афганистан.

"В заявлении не уточняется характер ответственности, будет возложена на команду, но аналитики говорят, что это может продвинуть планы по преодолению текущей ситуации путем прекращения огня и временной стабилизации", - отмечает со своей стороны TOLOnews.

Как отмечается, накануне этой встречи с Ашраф Гани группа влиятельных афганских политических лидеров много часов встречалась за закрытыми дверями под председательством влиятельного экс-премьера Абдуллы Абдуллы чтобы обсудить возможный план создания временного правительства.

Кроме того, по данным источников издания на прошлой неделе Абдулла снова был в Дохе, столице Катара.

В июле переговорщики из Кабула во главе с бывшим афганским президентом Хамидом Карзаем, по данным журналистов, уже встречалась там с посланцами талибов.

Между тем военные колонны талибов продолжают уверенное движение на Кабул, констатируют мировые информагентства.

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Афганистан
Катар
Талибан
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