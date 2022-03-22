У правоохранителей есть несколько версий относительно местонахождения Медведчука, - Венедиктова

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".

"Есть несколько оперативных версий, мы их отрабатываем. Сказать, что мы пока думаем, что он там где-то в Москве и мы не доберемся до него, - я так не могу сейчас. Поэтому отрабатываются оперативные версии", - заявила она.

Венедиктова сообщила, что пока неизвестно, покинул Медведчук Украину или нет.



"Если он и пересек границу, это, конечно, незаконное пересечение. Но зафиксированных официальных данных об этом нет", - информирует генпрокурор.

По словам Венедиктовой, правоохранителями на легальных основаниях проводятся обыски во многих городах Украины.

"Его мы найдем, рано или поздно", – заверила она.

Напомним, что 18 марта суд разрешил арестовать кума Путина Медведчука в связи с подозрением в госизмене

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