У правоохранителей есть несколько версий относительно местонахождения Медведчука, - Венедиктова
Украинские правоохранители имеют несколько оперативных версий относительно местонахождения нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно сбежавшего из-под домашнего ареста
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".
"Есть несколько оперативных версий, мы их отрабатываем. Сказать, что мы пока думаем, что он там где-то в Москве и мы не доберемся до него, - я так не могу сейчас. Поэтому отрабатываются оперативные версии", - заявила она.
Венедиктова сообщила, что пока неизвестно, покинул Медведчук Украину или нет.
"Если он и пересек границу, это, конечно, незаконное пересечение. Но зафиксированных официальных данных об этом нет", - информирует генпрокурор.
По словам Венедиктовой, правоохранителями на легальных основаниях проводятся обыски во многих городах Украины.
"Его мы найдем, рано или поздно", – заверила она.
- Напомним, что 18 марта суд разрешил арестовать кума Путина Медведчука в связи с подозрением в госизмене
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