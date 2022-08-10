Об этом сообщает DW.

В Берлине приняли соответствующую инициативу к сведению и ожидают обсуждения этой темы на уровне глав МИД стран ЕС. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине 10 августа.



"Пока мы обсуждаем в Евросоюзе, как может выглядеть седьмой пакет санкций и какие компоненты он может содержать. Здесь играет роль и тема виз. По этому вопросу пока нет единой позиции, в том числе и на уровне федерального правительства. В принципе, мы всячески стремимся принимать единые для ЕС правила. Эта сила, которую мы продемонстрировали и в рамках нынешнего конфликта с агрессором Россией. Мы стремимся к тому, чтобы действовать максимально единственно на европейском уровне", - заявил Хебештрайт.



В то же время представитель МИД Германии Андреа Зассе отметила, что от запрета на выдачу виз пострадают не только россияне.



"Речь идет не только о российских туристах, но, к примеру, и о представителях гражданского общества. Речь идет о школьниках, студентах, визах для близких родственников граждан стран ЕС или граждан России, проживающих на территории Евросоюза. Предметом дискуссии стал бы очень широкий круг лиц ", – сказала она.

Напомним, недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу. Она заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос был рассмотрен на саммитах ЕС

Впоследствии премьер Эстонии Кая Каллас призвала страны перестать выдавать гражданам РФ туристические визы.

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