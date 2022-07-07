Об этом сообщила госпожа Украины в США Оксана Маркарова в телеграмме.

"Подсолнечники, которые мы с американскими друзьями посадили напротив российского посольства, сейчас цветут, напоминая о полях мирной Украины, которая 133 дня и 8 лет борется за свободу и демократию в войне, которую ведут варварские российские военные преступники", - подчеркнула она.

Оксана Маркарова также распространила сообщение инициатора акции Бенджамина Виттеса.

"Цветут подсолнухи! Спасибо всем, кто пришел посадить их у российского посольства в апреле. Это, я считаю, посажен украинской госпожой послом Оксаной Маркаровой", - добавил он под фото с цветами.