У посольства РФ в США расцвели подсолнечники, взорванные в поддержку Украины
Перед посольством РФ в США расцвели подсолнечники, взорванные в апреле в поддержку Украины на фоне вторжения России
Об этом сообщила госпожа Украины в США Оксана Маркарова в телеграмме.
"Подсолнечники, которые мы с американскими друзьями посадили напротив российского посольства, сейчас цветут, напоминая о полях мирной Украины, которая 133 дня и 8 лет борется за свободу и демократию в войне, которую ведут варварские российские военные преступники", - подчеркнула она.
Оксана Маркарова также распространила сообщение инициатора акции Бенджамина Виттеса.
"Цветут подсолнухи! Спасибо всем, кто пришел посадить их у российского посольства в апреле. Это, я считаю, посажен украинской госпожой послом Оксаной Маркаровой", - добавил он под фото с цветами.
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