У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв: полиция задержала выходцев из Сирии
Ночью 21 октября произошел взрыв у посольства Израиля в столице Кипра Никосии. Полиция задержала четырех граждан Сирии, один из которых был арестован за хранение оружия
Об этом сообщает Knews.
Взрыв произошел около 01:40 ночи у посольства Израиля, расположенного на улице Иоанниса Грипариса в Никосии, после чего на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и взрывотехники.
В ходе следственных действий, примерно в 30 метрах от посольства сотрудники полиции обнаружили небольшой металлический предмет с определенным количеством пиротехнического материала, который был взорван. Полиция сообщила, что никаких повреждений взрыв не нанес.
Позже полиция обнаружила двух находившихся неподалеку от места инцидента мужчин, которые подозрительно вели себя и шли к рядом находившемуся автомобилю. В автомобиле полиция обнаружила еще двух мужчин, у которых было два ножа и молоток. Правоохранители арестовали 21-летнего владельца автомобиля по обвинению в хранении оружия и нанесении ножевых ранений.
Также в автомобиле был задержан 17-летний, 20-летний и два 21-летних парня, которых доставили в отдел расследования и в настоящее время допрашивают органы уголовного расследования Никосии.
Полиция Никосии активно начала комплексное расследование этого инцидента, в частности, перекрыта территория, где произошел взрыв и проводятся экспертизы для определения природы и происхождения взрывного устройства.
Событие вызвало беспокойство по поводу безопасности среди местных жителей и власти, поэтому службы активно работают над сбором дополнительной информации и обеспечением безопасности общины.
Издание In-cyprus сообщает, что после осмотра места взрыва полиция задержала одного человека, а еще троих причастных разыскивает. Правоохранители сообщили, что все фигуранты являются гражданами Сирии. Власти усилили охрану посольства Израиля.
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