У Полтавского ГОКа новый финансовый директор

Сергей Бывалин работает на Полтавском ГОКе почти 30 лет. За это время он занимал разнообразные менеджерские должности на предприятии. В частности, работал руководителем проектного офиса и заместителем финансового директора предприятия. В 2020 году исполнял обязанности финансового контролера Группы Ferrexpo.

Владимир Леонов, до этого работавший в должности финансового директора, продолжает сотрудничество с компанией как член правления Полтавского ГОКа.