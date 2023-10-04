У Полтавского ГОКа новый финансовый директор
Правление Полтавского ГОКа, являющегося частью Группы Ferrexpo, прошедшей листинг на Лондонской фондовой бирже, сообщает о назначении Сергея Бывалина директором финансового предприятия
Сергей Бывалин работает на Полтавском ГОКе почти 30 лет. За это время он занимал разнообразные менеджерские должности на предприятии. В частности, работал руководителем проектного офиса и заместителем финансового директора предприятия. В 2020 году исполнял обязанности финансового контролера Группы Ferrexpo.
Владимир Леонов, до этого работавший в должности финансового директора, продолжает сотрудничество с компанией как член правления Полтавского ГОКа.
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