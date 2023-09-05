"У Польши есть все инструменты": польский политик Чех об экстрадиции мужчин в Украину

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

Комментируя вопрос о вероятности введения экстрадиции мужчин в Украину, Чех отметил, что очень плохо воспринимаю заявления политиков, которые "делают много шума и медийного пространства, а за которыми не последуют дела".

"Меньше говорить, а больше делать. Это же не огромное количество людей. Поверьте мне, таких людей не сотни тысяч, мужчин, уезжающих из Украины после 24 февраля. До 24 февраля - это другие вопросы. Очень многие мужчины уехали в свои семьи из инвалидными детьми, не забывайте об этом и бывают иногда очень тяжелые случаи. То есть не нужно делать общественную атмосферу такую, как будто происходят невероятные злоупотребления - это возмущает общество, которое во время войны имеет свои проблемы выше головы", - отметил он.

В частности, политик заверил, что в Польше есть все инструменты для экстрадиции, если Украиной будет признан запрос в Польшу за определенного человека и находится ли он на территории Польши.

"Все фиксируются выезды из Украины на основе паспортов, компьютерная система работает, это легко обнаружить. Поэтому в Польше и других странах ЕС достаточно инструментов для того, чтобы таких людей найти, в случае необходимости. Тем более я считаю, что львиная доля таких людей, когда услышат, что такой механизм запустили - сами приедут в Украину для того, чтобы не подвергать себя очень сложной процедуре экстрадиции", - подчеркнул Чех.

Что известно об экстрадиции

1 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев , незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.

4 сентября сообщалось, что Польша экстрадировала в Украину людей, занимавшихся перевозкой нелегалов в Европу. Решение о выдворении из страны принимает исключительно суд.