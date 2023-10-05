У политической карьеры Арестовича мощное прикрытие, - нардепка Совсун

Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.

"Так уже случилось, что через неделю я отправила два обращения в разные органы по поводу Арестовича. Первое – это обращение в полицию и Генеральную прокуратуру через цитаты из семинаров, которые проводит Арестович. А эти цитаты по всей очевидности подпадают под статью Уголовного кодекса о распространении насилия. Это те же легендарные цитаты, когда он говорил, что хочет душить женщин. Для меня это уже было красной линией, кроме того, именно те вещи подпадали под статью Уголовного кодекса. Поэтому я собственно и обратилась в правоохранительные органы", - пояснила народная. избранница.

Инна Совсун отметила, что честно хотела, чтобы ее взаимодействие с Арестовичем или с этим явлением в виде Арестовича завершилось. Но буквально несколько дней после того первого обращения появилась информация о его выступлении в Таллинне, конечно, все обратили внимание на то, что он там сказал.

"Теоретически можно сказать, что это частное лицо, которое уехало и делает все, что хочет. Но меня, как депутата, заинтересовало вопрос о деятельности государственных органов, которые разрешили этот выезд. То есть у меня вопрос не столько по самому Арестовичу, а потом я знаю истории многих военных, которым даже законом предоставлено право на отпуск с возможностью выезда за границу в семью, однако им не согласовывают такие командировки. То есть, получается, что для Украинского государства, пограничной службы Арестович важнее, чем военные, которые не могут уехать и навестить свою семью", - сказала Инна.

Народная депутат Украины отметила: "Эти чувствительные решения о выезде, тем более такого человека, не могли приниматься без решения наверху. И это является очередным свидетельством того, что политическая карьера Арестовича имеет мощное политическое прикрытие. И пусть мне кто что говорит, но здесь без вмешательства Офиса президента, высших руководителей государства такое решение не могло быть принято. Поэтому я хочу получить документы, на основании которых уехал Арестович, чтобы посмотреть что же там было написано и чем он так ценен, что государство решило разрешить ему выезжать».

Совсун добавила, что народные депутаты лишены права выезжать. Сама Инна за сентябрь не смогла поехать в две командировки, на которые ее пылили международные партнеры, потому что ей не согласовали эти командировки.

"Я понимаю, что Арестович ловит хайп (бурное обсуждение, шум вокруг чего-то – ред.) и на этом дует свою карьеру. Но надо и понимать, что это не шутки и эту карьеру кто-то очень серьезно поддерживает, иначе эти все возможности с выездом у него бы не случались. То, что кто-то эту карьеру поддерживает - значит, кто-то готовит его, чтобы быть таким собирателем пророссийского консервативного электората", - резюмировала нардепка.

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