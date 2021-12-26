У побережья Японии произошло мощное землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье, 26 декабря, на глубине 10 км в 55 км от города Хирара.
Предупреждение о цунами не объявлялось.
- Напомним, в марте 2021 года в результате мощного землетрясения в японских префектурах Мияги и Ивате пострадали по меньшей мере восемь человек.
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