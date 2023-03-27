У побережья Туниса затонули две лодки с мигрантами: погибли по меньшей мере 29 человек

Об этом сообщает Reutrs со ссылкой на береговую охрану Туниса.

Высокопоставленный чиновник национальной гвардии Хуссем Джебабли сообщил агентству, что береговая охрана Туниса смогла спасти 11 человек у побережья Махдии на севере.

Reutrs отмечает, что в последнее время увеличилось количество судов, направляющихся в Италию. Так за последние четыре дня береговая охрана остановила около 80 идущих в Италию лодок и задержала более 3 тыс. мигрантов, преимущественно из стран Африки. Также за эти дни у побережья южного города Сфакс затонуло пять лодок с мигрантами. В результате девять человек погибли, 67 пропали без вести.

Последняя гибель произошла в разгар кампании арестов незарегистрированных жителей Африки, начатых властями Туниса.