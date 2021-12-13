У побережья Швеции столкнулись два грузовых судна

Об этом сообщает BBC.



Утром в понедельник, 13 декабря, в Балтийском море столкнулись судно Karin Hoej из Дании и Scot Carrier из Великобритании. Отмечается, что датское судно опрокинулось. Продолжается большая спасательная операция.



Шведская морская администрация (SMA) сообщает, что в результате инцидента два человека оказались в воде. Столкновение кораблей произошло в районе Балтийского моря между городом Истад, на юге Швеции, и датским островом Борнхольм.



Представитель SMA Йонас Францен отметил, что сигнал тревоги был получен примерно в 03:30 по местному времени. Когда спасатели приблизились к месту аварии, они услышали крики из воды.



"Было очень холодно и темно", - сказал он. "Температура воды теперь около 4 °C, а воздуха - около 5 °C".



К поисково-спасательной операции присоединились два вертолета, несколько катеров из Швеции и Дании и команда британского судна Scot Carrier, где никто не пострадал.



Причина столкновения пока неизвестна.



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