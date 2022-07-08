У побережья Одесчины обезвредили дрейфующую противокорабельную мину
В Черном море, у побережья Одесской области, подразделение ВМС обезвредило дрейфующую противокорабельную мину
Об этом сообщает официальный Facebook ВМС ВСУ.
"В Черном море, у побережья Одесчины силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-морских сил ВСУ. Это уже не первый случай, когда военнослужащие национального флота уничтожают подобные опасные находки" , – говорится в сообщении.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал украинцев не пренебрегать правилами запрета пляжей, побережья и купания в море.
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