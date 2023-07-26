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У побережья Нидерландов загорелось судно с автомобилями: один человек погиб, есть пострадавшие

26 июля, 2023 среда
11:02
Мир

Вечером вторника, 25 июля, у северного края Нидерландов вспыхнуло грузовое судно, перевозившее почти 3 тысячи автомобилей. В результате один человек погиб, еще несколько членов экипажа получили травмы

Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что грузовой корабль Fremantle Highway, зарегистрированный в Панаме, направлялся из немецкого порта Бремергафен в Порт-Саид в Египте. Судно перевозило 2857 автомобилей, 25 из них являлись электрическими. На борту находились 23 члена экипажа.

Когда начался пожар, корабль проплыл в 27 км к северу от голландского острова Амеланд. Береговая охрана Нидерландов предполагает, что вероятным источником возгорания был именно один из электромобилей.

По их словам, экипаж пытался самостоятельно потушить огонь, но не удалось. Пострадавших на борту доставили вертолетом в медицинские учреждения на материке. По словам спикера, они вдохновлялись дыма или получили травмы во время эвакуации.

Утром 26 июля 199-метровое судно успешно отбуксировали с судоходных путей.

  • Во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области, который россияне совершили 24 июля, получили повреждения румынское судно.
Нидерланды
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