Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что грузовой корабль Fremantle Highway, зарегистрированный в Панаме, направлялся из немецкого порта Бремергафен в Порт-Саид в Египте. Судно перевозило 2857 автомобилей, 25 из них являлись электрическими. На борту находились 23 члена экипажа.

Когда начался пожар, корабль проплыл в 27 км к северу от голландского острова Амеланд. Береговая охрана Нидерландов предполагает, что вероятным источником возгорания был именно один из электромобилей.

По их словам, экипаж пытался самостоятельно потушить огонь, но не удалось. Пострадавших на борту доставили вертолетом в медицинские учреждения на материке. По словам спикера, они вдохновлялись дыма или получили травмы во время эвакуации.

Утром 26 июля 199-метровое судно успешно отбуксировали с судоходных путей.