У побережья Италии за сутки спасли 119 мигрантов

Об этом информирует Ansa .

В воскресенье гуманитарное спасательное судно "Океан Викинг" организации SOS Méditerranée прибыло в порт Барри в Апулии с 29 спасенными мигрантами и беженцами. Среди них двое несовершеннолетних без сопровождения взрослых, одному из которых требовалась медицинская помощь.

Сообщается, что группа из Судана и Бангладеша была спасена в мальтийской поисково-спасательной зоне.

Также около 90 граждан Афганистана, Пакистана и Сирии спасла итальянская береговая охрана. Их доставили в калабрийский порт Рокчелла-Йоника.

Мигранты плыли на 20-метровой парусной лодке из Турции. Среди них было 24 женщины и 14 несовершеннолетних детей.