У побережья Италии за сутки спасли 119 мигрантов
23 апреля береговая охрана и гуманитарно-спасательное судно Италии спасли 119 мигрантов в Средиземном море
Об этом информирует Ansa .
В воскресенье гуманитарное спасательное судно "Океан Викинг" организации SOS Méditerranée прибыло в порт Барри в Апулии с 29 спасенными мигрантами и беженцами. Среди них двое несовершеннолетних без сопровождения взрослых, одному из которых требовалась медицинская помощь.
Сообщается, что группа из Судана и Бангладеша была спасена в мальтийской поисково-спасательной зоне.
Также около 90 граждан Афганистана, Пакистана и Сирии спасла итальянская береговая охрана. Их доставили в калабрийский порт Рокчелла-Йоника.
Мигранты плыли на 20-метровой парусной лодке из Турции. Среди них было 24 женщины и 14 несовершеннолетних детей.
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