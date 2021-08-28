У побережья Греции затонуло судно с украинским грузом
В Критском море затонул сухогруз Sea Bird, который вез из Украины в Тунис 7 тыс тонн пшеницы
Об этом сообщает Maritime Bulletin .
Судно Sea Bird направлялось из Украины в Тунис, куда транспортировало 7 тыс тонн пшеницы. Оно затонуло после столкновения, подробности инцидента пока неизвестны.
Судя по позиций кораблей, Sea Bird, вероятно, столкнулся с ливанским грузовым кораблем Haya.
Все 16 сирийских членов экипажа Sea Bird во время поисково-спасательной операции были спасены.
- Напомним, 28 июня в Индийском океане произошел пожар на судне MSС MESSINA, в результате которого погиб украинский моряк.
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