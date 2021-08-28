У побережья Греции затонуло судно с украинским грузом

Об этом сообщает Maritime Bulletin .

Судно Sea Bird направлялось из Украины в Тунис, куда транспортировало 7 тыс тонн пшеницы. Оно затонуло после столкновения, подробности инцидента пока неизвестны.

Судя по позиций кораблей, Sea Bird, вероятно, столкнулся с ливанским грузовым кораблем Haya.

Все 16 сирийских членов экипажа Sea Bird во время поисково-спасательной операции были спасены.