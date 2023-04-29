У платежной системы Приватбанка произошел сбой
В Приватбанке возникли проблемы со снятием наличных и оплатой картами
Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский в телеграме .
По его словам, возникают сбои при оплате картами monobank в терминалах Приватбанка и снятие наличных в банкоматах.
Корреспонденты Общественного также сообщили о технических проблемах. В то же время карты Visa в терминалах работают.
Пресс-секретарь банка Олег Серга отметил, что с банкоматами система работает и проблема авторизации, вероятнее всего, не связана с Приватбанком.
"Только что был в супермаркете, где стоят терминалы не Приватбанка, ситуация такая же. В чем причина сбоя авторизации, то, предварительно, это на стороне платежных систем, но мы сейчас разбираемся. Есть много жалоб на Mastercard, сейчас мы разбираемся и контактируем, чтобы понять, на чьей стороне проблема с авторизацией", – заметил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное