Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский в телеграме .

По его словам, возникают сбои при оплате картами monobank в терминалах Приватбанка и снятие наличных в банкоматах.

Корреспонденты Общественного также сообщили о технических проблемах. В то же время карты Visa в терминалах работают.

Пресс-секретарь банка Олег Серга отметил, что с банкоматами система работает и проблема авторизации, вероятнее всего, не связана с Приватбанком.

"Только что был в супермаркете, где стоят терминалы не Приватбанка, ситуация такая же. В чем причина сбоя авторизации, то, предварительно, это на стороне платежных систем, но мы сейчас разбираемся. Есть много жалоб на Mastercard, сейчас мы разбираемся и контактируем, чтобы понять, на чьей стороне проблема с авторизацией", – заметил он.