У певца Павлика изъяли спецпропуск после инцидента на Южном мосту
Киевские правоохранители изъяли у артиста спецпропуск на проезд, которым тот кичился накануне в социальной сети, проезжая по Южному мосту столицы
Об этом сообщает Полиция Киева.
Правоохранители Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час.
"Удовольствие не для всех", - сказала жена Павлика Екатерина Репяхова на видео.
Отмечено, что при отработке полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и его женой и изъяли спецпропуск. Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.
- В Киеве закрыт Южный мост с лета прошлого года. Движение по этому участку разрешено только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками, которые выдает Киевская городская военная администрация.
- Вместе с тем певец с Тернопольщины Виктор Павлик подарил своей жене Екатерине Репяховой специальный пропуск на поездки в комендантский час.
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