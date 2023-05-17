Об этом сообщает Полиция Киева.

Правоохранители Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час.

"Удовольствие не для всех", - сказала жена Павлика Екатерина Репяхова на видео.

Отмечено, что при отработке полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и его женой и изъяли спецпропуск. Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.