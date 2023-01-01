У Петракова истек срок контракта со сборной Украины
31 декабря 2022 года истек срок действия контракта главного тренера сборной Украины Александра Петракова с УАФ
Об этом сообщает Tribuna.com .
Украинская ассоциация футбола, несмотря на завершение контракта с тренером, пока не объявила о его отставке или продлении соглашения. Известно лишь, что у Петракова и УАФ есть опция продления сотрудничества еще на два года.
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльсу.
В марте 2023 сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024, где ее соперниками будут Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.
- 22 ноября сообщалось, что УАФ предложила Сергею Реброву стать новым главным тренером сборной Украины.
- 26 декабря стало известно, что УАФ не будет продлевать контракт с Александром Петраковым.
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