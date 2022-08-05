У Пентагона появился новый спикер: кто заменит Джона Кирби

Об этом Остин сообщил на официальной твиттер-странице 4 августа.

Райдер заменит на этом посту Джона Кирби.



"Сегодня я назначил бригадного генерала Патрика Райдера в качестве следующего спикера Пентагона. Пэт будет выполнять важную роль во главе наших усилий по предоставлению своевременной и точной информации для СМИ", - отметил министр обороны США.

Предыдущий представитель Пентагона Джон Кирби несколько недель назад был назначен на должность координатора по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США. Теперь он выступает на брифингах Белого дома.

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