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У Пентагона появился новый спикер: кто заменит Джона Кирби

5 августа, 2022 пятница
06:05
Мир Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о назначении на должность спикера Пентагона генерала Патрика Райдера

Об этом Остин сообщил на официальной твиттер-странице 4 августа.

Райдер заменит на этом посту Джона Кирби.

"Сегодня я назначил бригадного генерала Патрика Райдера в качестве следующего спикера Пентагона. Пэт будет выполнять важную роль во главе наших усилий по предоставлению своевременной и точной информации для СМИ", - отметил министр обороны США.

Предыдущий представитель Пентагона Джон Кирби несколько недель назад был назначен на должность координатора по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США. Теперь он выступает на брифингах Белого дома.

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США
Ллойд Остин
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