У Пентагона пока нет свидетельств, что Россия готовится к применению ядерного оружия
В министерстве обороны США пока не видят доказательств того, что президент России Владимир Путин готовится к применению ядерного оружия
Об этом сообщил представитель Пентагона Тодд Брессиль, передает Politico.
Комментируя заявления президента США Джо Байдена о риске "Армагеддона" и худшей со времен Карибского кризиса 1962 года ситуации в мире, Бресиль отметил, что эти слова показывают серьезность, с которой США воспринимают путинские угрозы.
"Но хочу четко заявить: пока мы не увидели никакого основания для изменения развертывания наших стратегических ядерных сил и нет свидетельств того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ближайшее время", – подчеркнул представитель Пентагона.
Другие собеседники Politico подтвердили, что в последний день ситуация в контексте возможного применения Россией ядерного оружия не изменилась.
- Накануне президент США Джо Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Кубинским кризисом 1960-х годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном".
- Президент Украины призвал НАТО не ждать ядерного удара, а превентивно заставить Россию не наносить его, что вызвало истерические заявления Кремля. Свою желчь излили Мария Захарова, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков.
- Путин 30 сентября, выступая в Кремле, заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. 1 октября Институт изучения войны заявил , что поскольку Путин терпит неудачи на войне в Украине, он размышляет над тем, чтобы использовать ядерное оружие.
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