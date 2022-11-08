У Пентагона нет подтверждений, что Иран передал ракеты России
У Министерства обороны США нет информации, подтверждающей передачу Тегераном баллистических ракет России для их использования в войне, развязанной Кремлем против Украины
Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.
"По состоянию на данный момент, у нас нет никакой информации в подтверждение того, что они взаимодействуют, что Иран поставил в Россию баллистические ракеты для их применения по Украине", - отметил официальный представитель оборонного ведомства США.
По его словам, в Вашингтоне действительно беспокоятся, что российская сторона ищет возможности для получения таких вооружений из-за исчерпания собственного арсенала ракет. В то же время он подчеркнул, что Россия и Иран целятся по гражданским гражданам в Украине и прилагают усилия для продолжения этого конфликта.
Райдер также заверил, что Соединенные Штаты со своей стороны продолжат тщательно следить за развитием событий.
- Напомним, накануне украинские власти сообщили, что ей известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.
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