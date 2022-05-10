У Пентагона еще резерв в $250 млн на военную помощь Украине. Этого хватит для утверждения нового пакета, - Кирби
Оборонное ведомство США готово еще несколько недель поставлять помощь Украине из предыдущего пакета, так как до сих пор имеет нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, призвав при этом Конгресс США ускорить процедуру принятия нового пакета в поддержку Украины, сообщает Укринформ.
"Мы считаем, что с тем, что у нас осталось, мы сможем работать большую часть месяца, и это поможет нам с будущими пакетами и будущими материалами", – отметил Кирби.
Он также сообщил, что Пентагон продолжает на постоянной основе поддерживать контакт с Министерством обороны Украины, включая последний разговор на уровне министров в понедельник. Главными темами обсуждений остаются развитие ситуации в зонах боевых действий, необходимая помощь для Украины со стороны США и союзников.
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