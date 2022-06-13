"У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили": рашист о потерях на фронте, - разведка
В перехваченном разговоре рашиста с женой он рассказал, что их подразделение несет большие потери. Кроме того, некоторые российские захватчики сходят с ума на войне
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Х... (очень плохо), минус одиннадцать. Недавно прилетало по бронику, пробило. Думал, хана уже, осколки в живот прилетели. Посмотрел - нормально", - рассказывает российский оккупант.
Рашист жалуется жене, что на войне у российских солдат уже не выдерживает психика: "Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Трех на дурку отправили".
- СБУ: в перехваченном разговоре захватчик говорит о контратаках украинских военнослужащих на Николаевско-Херсонском направлении. Дескать, "закрывают" их очень сильно.
- Россияне не выплачивают компенсации родственникам убитых на войне против Украины жителей ОРДЛО, а в Донецкой области сжигают тела российских оккупантов и принудительно набирают новых наемников.
- Ранее СБУ сообщила , что оккупанты пытаются вырваться из войны через плен и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны.
- Также СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку ресурсов и завидует оружию ВСУ.
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