У отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ, - "Схемы"

Об этом говорится в сообщении Радио Свобода.

Назначенный замглавы СБУ Сергей Наумюк ранее подтверждал наличие гражданства РФ у отца и брата, но уверял, что это было вынужденное решение "по бытовым причинам", и отмечал, что в дальнейшем его родственники от российских паспортов якобы отказались.

О том, что паспорт не был аннулирован, свидетельствует его отсутствие в списке недействительных паспортов на сайте МВД России.

Согласно выписке из реестра "Роспаспорт", который "Схемы" получили в свое распоряжение, паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула. Согласно документу, он подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта – "приобретение гражданства Российской Федерации".