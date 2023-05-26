У отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ, - "Схемы"
Журналисты обнаружили, что у отца новоназначенного заместителя главы СБУ Сергея Наумюка есть действующий российский паспорт. Это подтверждает выписка из системы "Роспаспорт"
Об этом говорится в сообщении Радио Свобода.
Назначенный замглавы СБУ Сергей Наумюк ранее подтверждал наличие гражданства РФ у отца и брата, но уверял, что это было вынужденное решение "по бытовым причинам", и отмечал, что в дальнейшем его родственники от российских паспортов якобы отказались.
О том, что паспорт не был аннулирован, свидетельствует его отсутствие в списке недействительных паспортов на сайте МВД России.
Согласно выписке из реестра "Роспаспорт", который "Схемы" получили в свое распоряжение, паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула. Согласно документу, он подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта – "приобретение гражданства Российской Федерации".
- Президент Владимир Зеленский 25 мая назначил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку нового заместителя. Им стал луганчанин Сергей Наумюк.
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