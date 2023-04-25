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У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3

25 апреля, 2023 вторник
04:34
Мир

У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3 – власти предупредили население о возможном цунами

Об этом сообщает The Guardian.

Землетрясение произошло около 03:00 по местному времени на глубине 84 км. Позже были зафиксированы повторные удары магнитудой около 4 баллов. О пострадавших пока не сообщалось.

"Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявило, что власти собирают данные с островов, ближайших к эпицентру у западного побережья Суматры", - пишет издание.

Индонезия страдает частыми землетрясениями, потому что она пересекает так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, сейсмоактивную зону, где сталкиваются различные плиты земной коры.

  • Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 21 ноября в регионе Сианджур на Западной Яве, погибли не менее 162 человек, ранены около 700.

Индонезия
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