У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3

Об этом сообщает The Guardian.

Землетрясение произошло около 03:00 по местному времени на глубине 84 км. Позже были зафиксированы повторные удары магнитудой около 4 баллов. О пострадавших пока не сообщалось.

"Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявило, что власти собирают данные с островов, ближайших к эпицентру у западного побережья Суматры", - пишет издание.

Индонезия страдает частыми землетрясениями, потому что она пересекает так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, сейсмоактивную зону, где сталкиваются различные плиты земной коры.