У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3
У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3 – власти предупредили население о возможном цунами
Об этом сообщает The Guardian.
Землетрясение произошло около 03:00 по местному времени на глубине 84 км. Позже были зафиксированы повторные удары магнитудой около 4 баллов. О пострадавших пока не сообщалось.
"Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявило, что власти собирают данные с островов, ближайших к эпицентру у западного побережья Суматры", - пишет издание.
Индонезия страдает частыми землетрясениями, потому что она пересекает так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, сейсмоактивную зону, где сталкиваются различные плиты земной коры.
- Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 21 ноября в регионе Сианджур на Западной Яве, погибли не менее 162 человек, ранены около 700.
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