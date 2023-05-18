У острова Крит произошло землетрясение
Сегодня ночью, 18 мая, землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло у острова Крит
Об этом сообщает в Twitter директор по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", - говорится в сообщении.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался юго-западнее населенного пункта Муар, административной области Ираклион.
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