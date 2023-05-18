У острова Крит произошло землетрясение

Об этом сообщает в Twitter директор по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", - говорится в сообщении.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался юго-западнее населенного пункта Муар, административной области Ираклион.