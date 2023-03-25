У основателя Facebook и Meta Цукерберга родился третий ребенок
У бизнесмена и основателя Meta Platforms Марка Цукерберга и его жены Присцили Чан родилась дочь – это уже третий ребенок супругов
Об этом сообщил Цукерберг на своей странице в инстаграмме.
Новорожденную дочь Марка и его жены Присцили назвали Аврелия. Девочка родилась в пятницу, 24 марта, и стала третьим ребёнком в семье супругов.
"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", - написал бизнесмен.
Он также поделился первыми фотографиями маленькой Аврелии.
На одном из них Цукерберг улыбается, глядя на свою новорожденную дочь, которую пеленали. На втором фото младенец лежит на груди у матери.
Цукерберг вместе с супругой Присцилой уже воспитывают двух дочерей – 7-летнюю Максиму и 5-летнюю Августу. Пара вместе 19 лет, из которых 11 в браке.
- Напомним, это уже третья дочь у супругов. Второй ребенок у Цукерберга родился в 2017 году.
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