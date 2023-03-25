У основателя Facebook и Meta Цукерберга родился третий ребенок

Об этом сообщил Цукерберг на своей странице в инстаграмме.

Новорожденную дочь Марка и его жены Присцили назвали Аврелия. Девочка родилась в пятницу, 24 марта, и стала третьим ребёнком в семье супругов.

"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", - написал бизнесмен.

Он также поделился первыми фотографиями маленькой Аврелии.

На одном из них Цукерберг улыбается, глядя на свою новорожденную дочь, которую пеленали. На втором фото младенец лежит на груди у матери.

Цукерберг вместе с супругой Присцилой уже воспитывают двух дочерей – 7-летнюю Максиму и 5-летнюю Августу. Пара вместе 19 лет, из которых 11 в браке.