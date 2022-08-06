Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в интервью сайту "Главком".

По мнению чиновника, россиянам сейчас тяжело думать о наступлении на город, поскольку они страдают от точных обстрелов ВСУ из систем HIMARS и другого западного вооружения. Ким считает, что, вероятно, у высшего военного руководства РФ есть план захватить Николаев в последующие полгода.

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же в первую очередь россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то "победу". Потому что разумно перед тем как делать следующие шаги , завершить хоть что-то. А сейчас наоборот - мы потихоньку отвоевываем Херсонскую область. Как россияне вообще могут наступать, когда у них горят склады, командные пункты, а генералы отказываются переезжать за Днепр?", - заявил глава Николаевской ОГА.

Несмотря на прочные позиции украинских защитников в области, Ким отметил, что власти делают все возможное, чтобы помочь жителям с эвакуацией в более безопасные регионы. Он добавил, что в настоящее время существует пять открытых направлений, по которым можно свободно выехать в случае необходимости.

Напомним, 5 августа ВСУ на Юге уничтожили 4 командных пункта, 6 складов боеприпасов и около 80 рашистов.

Ночью враг обстреливал Харьков, Никополь, Николаев и Запорожье.

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