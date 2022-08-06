У орков горят тылы, а их генералы боятся переезжать Днепр, - Ким об обороне Николаевщины
Российская армия не сможет захватить Николаев в ближайшие месяцы: город надежно защищен, а успешные контратаки ВСУ исключают возможность существенного продвижения врага в регионе
Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в интервью сайту "Главком".
По мнению чиновника, россиянам сейчас тяжело думать о наступлении на город, поскольку они страдают от точных обстрелов ВСУ из систем HIMARS и другого западного вооружения. Ким считает, что, вероятно, у высшего военного руководства РФ есть план захватить Николаев в последующие полгода.
"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же в первую очередь россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то "победу". Потому что разумно перед тем как делать следующие шаги , завершить хоть что-то. А сейчас наоборот - мы потихоньку отвоевываем Херсонскую область. Как россияне вообще могут наступать, когда у них горят склады, командные пункты, а генералы отказываются переезжать за Днепр?", - заявил глава Николаевской ОГА.
Несмотря на прочные позиции украинских защитников в области, Ким отметил, что власти делают все возможное, чтобы помочь жителям с эвакуацией в более безопасные регионы. Он добавил, что в настоящее время существует пять открытых направлений, по которым можно свободно выехать в случае необходимости.
- Напомним, 5 августа ВСУ на Юге уничтожили 4 командных пункта, 6 складов боеприпасов и около 80 рашистов.
- Ночью враг обстреливал Харьков, Никополь, Николаев и Запорожье.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40
- Актуальное
- Важное