У Орбана заявили о поддержке Украины. Россию называют партнером, а не другом
В Венгрии уверяют, что остаются на стороне Украины в войне, развязавшей РФ. При этом в Будапеште назвали Россия партнером, а не другом
Речь идет в заявлении главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, сообщает 24.hu.
Руководитель канцелярии Орбана прокомментировал недавнее заявление премьера о слабой экономике Украины.
"Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, ей нужна экономическая помощь", – сказал Гуйяш.
При этом он заверил, что Венгрия остается на стороне Украины и союзников, а Россию в Будапеште считают не другом, а партнером.
"Мы среди тех, кто поддерживает Украину. Россия – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наши союзники – наши друзья. Для того чтобы Россия была нашим другом, нужно уважать международное право", - отметил он.
- Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина неспособна финансировать себя, и назвал Украину "в финансовом смысле несуществующей страной".
- Также накануне в парламенте Венгрии не поддержали резолюцию об аресте Путина в рамках ордера МУС.
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