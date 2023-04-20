Речь идет в заявлении главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, сообщает 24.hu.

Руководитель канцелярии Орбана прокомментировал недавнее заявление премьера о слабой экономике Украины.

"Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, ей нужна экономическая помощь", – сказал Гуйяш.

При этом он заверил, что Венгрия остается на стороне Украины и союзников, а Россию в Будапеште считают не другом, а партнером.

"Мы среди тех, кто поддерживает Украину. Россия – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наши союзники – наши друзья. Для того чтобы Россия была нашим другом, нужно уважать международное право", - отметил он.