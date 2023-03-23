У Орбана заявили, что не арестуют Путина, если он приедет на территорию Венгрии
Венгрия не будет арестовывать Владимира Путина, если он уедет в страну. Будапешт считает, что решение о выдаче ордера на арест президента РФ будет способствовать эскалации
Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш, передает Reuters .
Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, Гуйяш сказал, что Римский устав не был встроен в венгерскую правовую систему.
"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России", – сказал Гуйяш.
Он также сказал, что правительство Венгрии "не сформировало позицию" относительно ордера на арест Путина.
"Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуйяш.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- Бразилия, являющаяся членом межгосударственного союза БРИКС, допустила вероятность ареста Путина .
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