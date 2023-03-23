Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш, передает Reuters .

Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, Гуйяш сказал, что Римский устав не был встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России", – сказал Гуйяш.

Он также сказал, что правительство Венгрии "не сформировало позицию" относительно ордера на арест Путина.

"Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуйяш.