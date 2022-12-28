У Орбана снова призвали ЕС пересмотреть санкции против России

Об этом он заявил в интервью изданию Index .

Сообщается, что по словам советника Орбана, Венгрия еще с 2014 года не поддерживала санкции, поскольку считает, "что это политический инструмент, который не является эффективным, исходя из исторического опыта".

"В таком случае целью санкций должно быть установление мира и уход России по крайней мере до границ, существовавших до 24 февраля. Однако в конце декабря мы находимся в точке, когда был введен ряд санкций, до сих пор нет мира, а Россия оккупировала больше территории, чем до 24 февраля", – утверждает Балаш Орбан.

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В то же время он уверяет, что для Венгрии важно единство Европейского Союза, поэтому она будет поддерживать ограничительные меры против России, но "борется за исключения в сферах, представляющих элементарный национальный интерес".

"Так было, например, с нефтяными санкциями. Мы также занимаем принципиальную позицию, что если новые санкции будут введены в энергетической сфере, то это нанесет ущерб нашему государству. В связи с этим мы не допустим, например, введение санкций против религиозных лидеров и должностных лиц, которые будут играть важную роль в миростроительстве или будут отвечать за энергетическое сотрудничество с нами", – добавил советник венгерского премьера.

В частности, Балаш Орбан также сослался на "национальные консультации" правительства Венгрии по поводу санкций, где большинство выступило против них.

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"Пора говорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какими – что очевидно, возможно, даже для других – мы просто стреляем себе в ногу. Мы поощряем к дискуссии по этому вопросу, и мнение более миллиона венгерских граждан на общенациональном опросе будет отличным мандатом для этого", – считает он.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. В тот же день Россия заявила , что считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми и пообещала подготовить ответ.

25 декабря стало известно, что экономист Кушнирук считает, что чтобы принудить Россию к соглашению об уплате компенсаций Украине после войны, санкционный режим будет усиливаться – это нужно, чтобы политические и бизнес-элиты пошли на это.

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