У Орба уже есть серьезные проблемы в ЕС, - эксперт-международник Тужанский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Большинство Фидеса (Венгерский гражданский союз, - ред.) Виктора Орбана начало оперативно принимать антикоррупционное законодательство. И в чем здесь парадокс: Украина на пути в ЕС принимает антикоррупционное законодательство, а Венгрия внутри ЕС принимает новое антикоррупционное законодательство, чтобы сохранить средства", - объяснил Тужанский.

По словам эксперта-международника, в Венгрии заморожен ряд инфраструктурных проектов по всей стране, которые должны были финансироваться средствами ЕС.

"Кроме того, в течение октября была закрыта директива, что все правительственные министерства не могут тратить средства, только защищенные статьи. Это не значит, что Венгрия на грани дефолта. Это значит, что Венгрия испытывает серьезные проблемы. Виктор Орбан их понимает. Ему надо выбить" деньги с ЕС, без них ему будет очень тяжело", – подчеркнул Тужанский.

ЕС изменит законодательство, чтобы предоставить Украине первые средства из 18 млрд. макрофина уже в январе. Венгрия – против.

Депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии - трех партий в правящей коалиции - призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС, если Будапешт не докажет серьезного понимания верховенства права

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