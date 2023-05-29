У оккупантов плохи дела: на ротацию ездят на мотоблоках и ищут, где есть продукты, - командир пулеметного взвода 72-й ОМБр
Командир пулеметного взвода 72-й ОМБр Назарий Кишак рассказал, что на некоторых направлениях оккупанты не получают надлежащего обеспечения и своевременной ротации
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"У противника дела обстоят не очень хорошо. Россияне ездят на ротацию на мотоблоках по 6 человек. Постоянно ищут продукты и возят с собой мешки картошки, поскольку нечего есть. Сейчас мы сбрасываем им записки с номером телефона и предлагаем сдаваться в плен. Они могут позвонить по телефону и сдаться в плен и никто над ними не будет издеваться, как это делают их руководители", - рассказал Кишак.
Боец ВСУ отметил, что враг не прекращает обстрелы гражданских населенных пунктов.
"Что касается общей оперативной ситуации на нашем участке фронта, то противник продолжает применять артиллерию и РСЗО. Ведь постоянно ведутся обстрелы сел, прилегающих к Угледару и Курахово. Вчера был один из таких обстрелов. К счастью, без потерь", - добавил он.
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