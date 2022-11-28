У оккупантов паника: ВСУ в Херсонской области обстреляли подразделения из Дагестана

Об этом на странице в соцсети сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"ВСУ попали в целое скопление их "Градов" на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу. Точное количество потерь пока сосчитать невозможно. Никого не пускают, россияне бегают в шоке", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, речь идет о поражении подразделений боевиков из Дагестана.