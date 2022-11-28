У оккупантов паника: ВСУ в Херсонской области обстреляли подразделения из Дагестана
ВСУ попали в большое скопление военных и техники во временно оккупированном селе Великие Копани в Херсонской области
Об этом на странице в соцсети сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"ВСУ попали в целое скопление их "Градов" на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу. Точное количество потерь пока сосчитать невозможно. Никого не пускают, россияне бегают в шоке", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, речь идет о поражении подразделений боевиков из Дагестана.
- Напомним, в Херсонской области захватчики разыскивают родственников украинских правоохранителей, оставшихся на оккупированных территориях.
- Российские оккупационные войска вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов.
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