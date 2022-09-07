Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, цитирует ГУР.

По его словам, псевдовольное обнаружение российским захватчикам не дают провести ВСУ и население Херсонщины, которое сопротивляется. Также, говорит Юсов, мир сразу отвергнет даже попытку подобного "референдума".

"Я думаю, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым референдумам", - отметил представитель ГУР.

Ранее разведка сообщала , что в Запорожье уничтожили склад оккупантов с бюллетенями для псевдореферендума.