У оккупантов начались проблемы с финансированием армии, - украинская разведка
У военных РФ начались проблемы с финансированием
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Espreso.TV.
"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно", - пишут разведчики.
В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.
Разведчики отмечают, что схожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ЧВК".
"Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии", - говорят в главном управлении разведки.
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