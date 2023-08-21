У оккупантов есть существенные проблемы с логистикой на Юге, - полковник СБУ Костенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Противник давно уже понял, что тактика накопления боеприпасов не работает. После того, как у нас появились РСЗО Himars, их склады с боеприпасами очень часто уничтожаются. Также они уже не пытаются у линии фронта накапливать оружие и снаряды к нему. Поэтому сейчас они часто рассредоточивают свои силы и средства по всей линии фронта", – рассказал Костенко.

Полковник СБУ подчеркнул, что сейчас для поставки боеприпасов оккупанты тратят больше времени

"Пока очень не ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов у оккупантов. Однако проблемы с логистикой у них есть. Оккупанты тратят немалые силы и средства для снабжения боеприпасами на линию фронта. Враг может еще поставлять боеприпасы. В частности, через Крымский мост. Да, логистика по этой цепочке работает хуже, но она еще действует. Также они восстанавливают поврежденные мосты через Чонгарский перешеек", - добавил он.