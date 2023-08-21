У оккупантов есть существенные проблемы с логистикой на Юге, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что из-за постоянных ударов ВСУ по российским складам с боеприпасами оккупанты имеют проблемы с логистикой на Юге
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Противник давно уже понял, что тактика накопления боеприпасов не работает. После того, как у нас появились РСЗО Himars, их склады с боеприпасами очень часто уничтожаются. Также они уже не пытаются у линии фронта накапливать оружие и снаряды к нему. Поэтому сейчас они часто рассредоточивают свои силы и средства по всей линии фронта", – рассказал Костенко.
Полковник СБУ подчеркнул, что сейчас для поставки боеприпасов оккупанты тратят больше времени
"Пока очень не ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов у оккупантов. Однако проблемы с логистикой у них есть. Оккупанты тратят немалые силы и средства для снабжения боеприпасами на линию фронта. Враг может еще поставлять боеприпасы. В частности, через Крымский мост. Да, логистика по этой цепочке работает хуже, но она еще действует. Также они восстанавливают поврежденные мосты через Чонгарский перешеек", - добавил он.
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