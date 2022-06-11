У оккупантов есть план на следующие четыре месяца войны, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Мы имеем подтвержденную информацию, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот терпит поражение на востоке Украины. Однако, цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", - отметил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По данным военной разведки Украины, Россия еще имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства.

По словам Вадима Скибицкого, противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

Недавно Служба Безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .

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