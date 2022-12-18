Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Нужно сказать, что с начала 2014 года в моей команде аналитиков есть уже 31 исследование о политических и социально-экономических процессах на временно оккупированных территориях Украины. Мы реагируем на каждый вызов, который бросают оккупанты. А когда мы увидели процессы принудительной депортации детей, то подготовили доклад, в котором показали, как детей-сирот из детских домов на временно оккупированных территориях отправляют в РФ, также детей, родители которых были принудительно мобилизованы. Например, оккупантская комиссия приходила к матери с тремя детьми и забирали двоих, аргументируя, что за их расчетами женщина может воспитывать и содержать только одного ребенка. А потом уже в РФ детям дают российское свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ", - рассказал правозащитник.

Павел Лисянский добавил, что ему известен случай, когда годовалого ребенка вывезли из Украины в сиротский дом в город Уфа, где назначили ему опекуна, который от имени ребенка обратился в миграционную службу РФ, что этот годовалый ребенок просит получить гражданство РФ.

"Цель оккупантов - уничтожение идентичности украинцев. У них даже есть такой алгоритм, что при каждом убитом российском военном они вывозят 10 украинских детей. Наших детей вывозят, чтобы уменьшить количество потерь от военной агрессии России в Украине. Россияне допускают то, что, теряя в войне 100 тысяч своих граждан, они заберут в 10 раз больше детей из Украины. Это фашистский подход преступного режима", - сказал Лысянский.

Напомним, согласно данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тысяч детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных

Ранее Институт изучения войны информировал, что в России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей

16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка