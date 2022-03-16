У оккупантов были списки, знали, к кому идти, - Холодар об обысках у украинцев на Херсонщине

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



“Ночью и до утра было слышно много выстрелов, взрывов. Во многих селах вокруг Херсона были слышны взрывы и выстрелы. Пострадали многие дома, на огородах и дворах людей осталось много снарядов. Как отмечали международные медиа, CNN, вражеская техника в большом количестве в Херсонской области была разбита”, – отметил Холодар.



Депутат также добавил, что в Херсонской области пропадают многие активисты, ветераны российско-украинской войны, работники СБУ и военные.



“Все больше активистов сообщают, что у них были обыски. Оккупанты изымают технику, средства хранения информации. Такое впечатление, что у россиян есть четкие адреса тех, кого они ищут. Может быть, что у захватчиков была сеть среди местных, которые сливали информацию, но такое впечатление, что эти "списки" были составлены заранее. Это не первый день. Оккупанты четко знают, к кому им нужно идти”, – заметил Холодарь.



Напомним, в Херсонской области в результате временной оккупации россиянами люди испытывают проблемы с едой, лекарствами, электричеством, а войска РФ обстреливают мирных жителей.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе заканчиваются нефтепродукты, лекарства, продукты питания, а "зеленого коридора" – нет.