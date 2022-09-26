У одного из ликвидированных предателей был военный билет ВСУ: на Донетчине украинские воины уничтожили подразделение коллаборантов
Десантники в Донецкой области уничтожили подразделение предателей вместе с российскими оккупантами. Злоумышленники разъезжали на ворованных советских автомобилях
Об этом информируют Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Украинские воины из 81-й отдельной аэромобильной бригады показали, как уничтожили на Донбассе базу оккупантов.
"Боевики активно используют старые советские авто ЗАЗ и ВАЗ. Последняя, кстати, загружена украденными у людей телевизорами", - комментируют в пресс-службе.
Кроме того, у одного из погибших рашистов обнаружили военными билет Вооруженных Сил Украины, где он раньше служил.
"За измену Военной присяге, – он заплатил своей жизнью! И так будет с каждым!" - подчеркивают в ведомстве.
- Украинское войско продолжает наносить мощные удары по оккупантам на Южнобужском направлении. За 25 сентября враг потерял 43 солдата, штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.
- Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в ходе тяжелых боев уничтожили немало сил противника вместе с бронетехникой.
- Десантники ВСУ уничтожили танк, две боевые машины пехоты, инженерную машину разграждения второй модели и плавучий бронетранспортер вместе с экипажами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.86
Покупка 40.86Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.46Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное