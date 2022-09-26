Об этом информируют Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Украинские воины из 81-й отдельной аэромобильной бригады показали, как уничтожили на Донбассе базу оккупантов.

"Боевики активно используют старые советские авто ЗАЗ и ВАЗ. Последняя, кстати, загружена украденными у людей телевизорами", - комментируют в пресс-службе.

Кроме того, у одного из погибших рашистов обнаружили военными билет Вооруженных Сил Украины, где он раньше служил.

"За измену Военной присяге, – он заплатил своей жизнью! И так будет с каждым!" - подчеркивают в ведомстве.

Украинское войско продолжает наносить мощные удары по оккупантам на Южнобужском направлении. За 25 сентября враг потерял 43 солдата, штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в ходе тяжелых боев уничтожили немало сил противника вместе с бронетехникой.

Десантники ВСУ уничтожили танк, две боевые машины пехоты, инженерную машину разграждения второй модели и плавучий бронетранспортер вместе с экипажами.

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