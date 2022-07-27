У Новой Каховки взорвали состав оккупантов, — депутат облсовета
Украинские силы взорвали состав оккупантов, расположенный в районе Новой Каховки
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Херсонщина В Чернянке возле Новой Каховки взорвали склад с боеприпасами россиян. Оккупанты уверяют, что это горит селитра", - написал Хлань.
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