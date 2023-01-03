Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение У новейших батыев никаких шансов
OPINION

У новейших батыев никаких шансов

Александр Вильчинский
3 января, 2023 вторник
18:06
Мнение

История спустя восемь веков вроде бы дала нам шанс отыграться за все поражения и неудачи прошлых времен

В этом году, кроме всего прочего, 800 лет битве на реке Калке... Кто забыл, напомню, что там весной 1223 года наши предки впервые столкнулись с монголами, с их ордой, и тогда для наших это закончилось поражением. Более того, это поражение стало первым в реестре других и имело продолжение в следующем нашествии под руководством Батыя, в результате которого и потерпела крах Киевская Русь.

Все это невольно внушает определенные аналогии с нынешним российским вторжением, правда, с одним, но решающим отличием. И сначала о сходстве. Потому что некоторые моменты выглядят настолько схожими, что могут действительно показаться вроде бы исторической реконструкцией того древнего нашествия.

Читайте также: Откуда растет зло

И тогда, и теперь между первой и второй волнами нашествия прошло несколько лет: теперь восемь, тогда немного больше. Тогда мы сначала потерпели поражение на Калке, теперь - в Крыму и на Донбассе... Кто-то скажет: "Да это были монголы, а теперь?.." - "А теперь россияне", – отвечу я. Не такое уж большое отличие

И тогда, и теперь между первой и второй волнами нашествия прошло несколько лет: теперь восемь, тогда немного больше. Тогда мы сначала потерпели поражение на Калке, теперь - в Крыму и на Донбассе... Кто-то скажет: "Да это были монголы, а теперь?.." – "А теперь россияне", – отвечу я. Не такое уж большое отличие. Конечно, я не об оружии, одежде, транспортных средствах, коммуникации и т.п., и не о чертах лица, не в обиду ни в чем не повиновной великой монголоидной расе, хотя ее представителей в российской армии и хватает, а о сугубо ордынской разрушительной психологии, о самом нутре захватчиков. Ведь только названия государственных образований у них менялись, а ордынская суть осталась все той же. Мало того, там за восемь веков от Золотой Орды до современной эрэфии преемственность деспотизма и рабства настолько срослись, что в обозримом будущем такое вообще вряд ли вылечится.

Читайте также: Мечтать во время войны

Так вот, как тогда в XIII веке монгольские тумены Батыя, так и теперь в XXI, БТГ российской армии Путина пришли на нашу землю убивать, насиловать, грабить и просто уничтожать нас... И тогда, и теперь нашествие было с востока и северо-востока, и тогда, и теперь была осада Киева. Но вот, наверное, с этого момента и начинаются отличия. История спустя восемь веков вроде бы дала нам шанс отыграться за все поражения и неудачи прошлых времен.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Украина
Россия
История Украины
Читайте также:
Автор Орест Сохар
3 января, 2023 вторник
Тезисы тайного новогоднего обращения Путина к орде
в'язниця
2 января, 2023 понедельник
Несколько сотен военных медиков находятся в плену, - координатор части семей пленных военных медиков Кривцов
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Автор Антин Борковский
1 января, 2023 воскресенье
Зеленский должен просить помощи у Британии и Скандинавских стран в обход НАТО и ЕС, – полковник Грант
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 января
18:28
Польша обратилась к руководству ООН за поддержкой в вопросе репараций от Германии за Вторую мировую
18:14
SpaceX запустила на орбиту украинский спутник PolyITAN-HP-30
18:07
"Изменение географии": в Индии опасаются, что Китай поступит с их страной так, как Россия с Украиной
17:35
Эксклюзив
США видят Украину партнером по формированию нового мира, мы будем одними из его лидеров, - политконсультант Васильев
17:18
НАТО
НАТО имеет намерение сделать взнос стран в бюджет Альянса в размере 2% от ВВП обязательным
17:14
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:01
Разворовывали миллионы гривен на экспорте украинского зерна: СБУ ликвидировала коррупционную схему на таможне
17:01
Интернет во время отключения электричества: провайдерам из всех областей передали батареи для питания сетей
16:59
"Есть конкретные решения": Зеленский обсудил с Риши Сунаком оборонное сотрудничество
16:52
Эксклюзив
РФ завершает подготовку мобилизованных, среди задач – усиление обороны на Юге и оккупация Донетчины, – эксперт Defense Express Рябых
16:47
Александр Мамай
"Охотятся на мою должность": мэр Полтавы Мамай прокомментировал подозрение в разглашении данных о военных
16:40
Олаф Шольц
Германия готова арестовать российские активы в пользу Украины, но при определенных условиях, - Bloomberg
16:35
Эксклюзив
Скорее всего, россияне будут отводить войска от Бахмута, – военный аналитик Гетьман
16:30
В подвале отделения херсонской полиции обнаружили очередной застенок оккупантов
16:23
Prozorro
Правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за отключения электричества в результате обстрелов
16:20
Зима продолжается: синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, осадках и заморозках
16:06
OPINION
Почему переход празднования Рождества сложен для украинцев
15:58
Поляки выбрали Зеленского мировым политиком 2022 года, – опрос
15:40
Оккупанты ударили ракетами по Краматорску, есть раненый
15:30
Помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ: в Херсоне задержали экс-руководительницу "филиала российской железной дороги"
15:19
Эксклюзив
Когда закончится эта война?
15:16
Стало известно, сколько стоил бюджету новогодний концерт, показанный в телемарафоне
15:16
Эксклюзив
На Бахмут враг бросает все боеспособные силы, продолжаются ожесточенные бои, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
15:02
Поезд Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год
14:59
В Украине в пилотном режиме заработала система учета лекарств Е-Stock
14:45
В Киевской области внедрили новые графики отключений света
14:31
На освобожденной территории Николаевщины обнаружили очередную пыточную россиян
14:23
Зеленский рассказал премьеру Нидерландов Рютте о риске эскалации на фронте и попросил поддержки
14:19
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на Рождественские праздники
14:14
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин считает, что частично мобилизованные станут оружием победы, – военный эксперт Селезнев
14:10
"Не надо недооценивать ресурсы РФ": в Минобороны Украины заявили, что оккупанты готовы продолжать войну, хоть и с меньшей интенсивностью
14:06
В Украине в течение двух дней фиксировали экстремально высокие температуры. Синоптики объяснили причину
14:01
OPINION
Россия закроется как коробочка, превратившись в "День опричника"
13:57
Эксклюзив
Приоритетным направлением для освобождения Украины должен быть Юг, - военный эксперт Мусиенко
13:56
За праздничные выходные из украинских портов вышло 9 судов с продовольствием
13:40
Для украинцев в Швейцарии создали курс для получения знаний об восстановлении государства
13:09
В Раде предлагают сокращать рабочий день и увеличивать отпуска украинцам, работающим ночью
13:06
Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, двое ранены, есть погибший
13:03
Россияне 2 января обстреливали приграничные районы Сумщины и Черниговщины: повреждены жилые дома, линии электропередачи
12:45
Энергоатом выводит один энергоблок в ремонт, в Украине их будет работать 8
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV