В этом году, кроме всего прочего, 800 лет битве на реке Калке... Кто забыл, напомню, что там весной 1223 года наши предки впервые столкнулись с монголами, с их ордой, и тогда для наших это закончилось поражением. Более того, это поражение стало первым в реестре других и имело продолжение в следующем нашествии под руководством Батыя, в результате которого и потерпела крах Киевская Русь.

Все это невольно внушает определенные аналогии с нынешним российским вторжением, правда, с одним, но решающим отличием. И сначала о сходстве. Потому что некоторые моменты выглядят настолько схожими, что могут действительно показаться вроде бы исторической реконструкцией того древнего нашествия.

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И тогда, и теперь между первой и второй волнами нашествия прошло несколько лет: теперь восемь, тогда немного больше. Тогда мы сначала потерпели поражение на Калке, теперь - в Крыму и на Донбассе... Кто-то скажет: "Да это были монголы, а теперь?.." - "А теперь россияне", – отвечу я. Не такое уж большое отличие

И тогда, и теперь между первой и второй волнами нашествия прошло несколько лет: теперь восемь, тогда немного больше. Тогда мы сначала потерпели поражение на Калке, теперь - в Крыму и на Донбассе... Кто-то скажет: "Да это были монголы, а теперь?.." – "А теперь россияне", – отвечу я. Не такое уж большое отличие. Конечно, я не об оружии, одежде, транспортных средствах, коммуникации и т.п., и не о чертах лица, не в обиду ни в чем не повиновной великой монголоидной расе, хотя ее представителей в российской армии и хватает, а о сугубо ордынской разрушительной психологии, о самом нутре захватчиков. Ведь только названия государственных образований у них менялись, а ордынская суть осталась все той же. Мало того, там за восемь веков от Золотой Орды до современной эрэфии преемственность деспотизма и рабства настолько срослись, что в обозримом будущем такое вообще вряд ли вылечится.

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Так вот, как тогда в XIII веке монгольские тумены Батыя, так и теперь в XXI, БТГ российской армии Путина пришли на нашу землю убивать, насиловать, грабить и просто уничтожать нас... И тогда, и теперь нашествие было с востока и северо-востока, и тогда, и теперь была осада Киева. Но вот, наверное, с этого момента и начинаются отличия. История спустя восемь веков вроде бы дала нам шанс отыграться за все поражения и неудачи прошлых времен.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

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