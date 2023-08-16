Об этом дипломат сказал LIGA.net .

По его словам, Украина слышала разные аргументы, почему Израиль не может продать свои системы ПВО.

"Почему они боятся передавать оружие нам? Единственным легитимным аргументом, по моему мнению, является чувствительное отношение Израиля к собственной безопасности. А у них на границах сидит Россия", – сказал Корнийчук.