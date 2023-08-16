"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
Посол Евгений Корнийчук считает единственным сознательным аргументом, почему Израиль отказывается предоставить Украине ПВО, присутствие РФ на границах этой страны Среднего Востока
Об этом дипломат сказал LIGA.net .
По его словам, Украина слышала разные аргументы, почему Израиль не может продать свои системы ПВО.
"Почему они боятся передавать оружие нам? Единственным легитимным аргументом, по моему мнению, является чувствительное отношение Израиля к собственной безопасности. А у них на границах сидит Россия", – сказал Корнийчук.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
- 23 июня Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.
- Позже того же месяца он сказал, что Израиль не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба по тем же соображениям – чтобы Иран не получил эту технологию.
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