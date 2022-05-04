У них из Советского Союза ничего не меняется: Данилов рассказал, что РФ планировала переселить украинцев в Сибирь, где они бы строили города
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у российских властей был план переселить украинцев в Сибирь, где они бы строили новые города
Об этом Данилов сообщил в интервью YouTube-каналу ISLND TV.
По словам секретаря СНБО, у россиян был план захватить множество наших граждан и переселить их в Сибирь.
"План, который был у россиян, впервые опубликован 6 сентября 2021 года. Была статья Шойгу, она называлась "развитие городов Сибири". В этой статье был большой очерк, как они будут строить крупные города. Они писали, что их будут строить граждане стран СНГ. У них из Советского Союза ничего не меняется... Как только война кончится, мы вернем всех людей", - сказал Алексей Данилов.
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